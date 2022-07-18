Терюшков о каминг-ауте Касаткиной: «В России это нельзя поддерживать и поощрять! Как раз подготовлен законопроект о запрете пропаганды однополых отношений»

Депутат Роман Терюшков высказался о каминг-ауте теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Честно, мне сложно комментировать подобные заявления. Мы русские люди! У нас есть традиционные, культурные, нравственные ценности, которые мы передаем из поколения в поколение.

Все, что к нам приходит из Запада, я надеюсь, в скором времени искоренят. Мои коллеги по как раз подготовили законопроект о запрете пропаганды однополых отношений. В России это ни в коем случае нельзя поддерживать и поощрять! Нужно это искоренять и жить со своей культурой.

Пусть так живет Европа и Америка. Байден гордится тем, что в его администрации больше представителей ЛГБТ-сообществ, чем во всех других администрациях. Мне кажется, это странный повод для гордости.

Одобрять поступок Дарьи никаким образом нельзя! У нас спортсмены всегда, начиная с советской России, являлись идолами для подражания. А Касаткина не лучший пример для подражания.

Наш спорт, к сожалению, сейчас переживает не лучшие времена. Как и в отношении духовно-нравственных ценностей, так и того, что касается смены спортивного гражданства. Для многих спортсменов это как выпить стакан воды. Они не взирают ни на что, а тренеры это поощряют! Такого нельзя допускать. Это дно», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

Каминг-аут Касаткиной: есть девушка, не верит в будущее ЛГБТ в России