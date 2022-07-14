Каттани ушел из «Спартака», Зенит» и Семак продлили контракт, открытие рынка свободных агентов НХЛ, Стерлинг перешел в «Челси», а Рафинья – в «Барсу», поручения Путина и другие новости

1. Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака», не успев проработать и года. Одна из причин ухода итальянца – отказ клуба от подписания Налдо. Пока красно-белые не планируют приглашать нового спортивного директора, помогать с трансферами будет Артем Ребров. При этом «Спартак» может позвать гендиректора «Крыльев» Андреева на руководящую должность.

2. «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на 3 года. С 2018 года тренер завоевал восемь трофеев с клубом.

3. В НХЛ открылся рынок свободных агентов. Сергачев продлил контракт с «Тампой» на 8 лет, зарплата – 8,5 млн долларов в год. Самсонов перешел в «Торонто», контракт – на год с зарплатой 1,8 млн долларов. Михеев стал игроком «Ванкувера», контракт – 4 года с кэпхитом 4,75 млн долларов. Наместников вернулся в «Тампу», подписав контракт на год и 2,5 млн долларов.

Годро подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» с зарплатой 9,75 млн долларов в год. Жиру перешел в «Оттаву», подписав 3-летний контракт с зарплатой 6,5 млн долларов в год. «Вашингтон» подписал 5-летний контракт с 32-летним вратарем Кюмпером с зарплатой 5,25 млн долларов в год. «Тампа» подписала новые контракты с Сирелли (8 лет, зарплата – 6,25 млн) и Чернаком (8 лет, зарплата – 5,2 млн). «Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с Трочеком, зарплата – 5,625 млн долларов в год. «Эдмонтон» продлил Эвандера Кэйна на 4 года с кэпхитом 5,125 млн долларов.

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4. Владимир Путин поручил представить идеи спортивных мероприятий на ледовых аренах Москвы. Также президент России поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодежных команд.

5. Рахим Стерлинг перешел в «Челси» из «Манчестер Сити». Контракт – на 5 лет, сумма сделки – 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в качестве бонусов.

6. «Барселона» объявила о договоренности по трансферу Рафиньи. Сообщалось, что «Лидс» гарантированно получит 58 миллионов евро, еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

7. Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА. В феврале Евросоюз и США ввели санкции против владеющей клубом ВЭБ.РФ.

8. Левандовски вернулся к тренировкам с «Баварией». При этом поляк, желающий уйти из клуба, всем видом выражал недовольство: Роберт на 6 минут опоздал на тренировку и последним вышел из раздевалки, а еще не общался с Нагельсманном и игроками. На этом фоне «Бавария» повысила запросы по Левандовскому – клуб хочет 50+10 млн евро.

9. Другие трансферные новости. Эджуке перешел в «Герту» Шварца на сезон после приостановки контракта с ЦСКА. Вильена подписал контракт с «Эспаньолом» до 2026 года, его выкупили у «Краснодара». Ярмоленко перешел в «Аль-Айн» из ОАЭ. «Барселона» отдала Тринкау «Спортингу» в аренду с правом выкупа. Озил переходит в «Истанбул» после расторжения контракта с «Фенербахче».

Клуб из Саудовской Аравии предложил за трансфер Роналду 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ». Агаларов переходит в «Ахмат» из «Уфы», он подпишет контракт на 3 года. «Челси» согласовал трансфер Кулибали с «Наполи» за 40 млн евро и начал переговоры по Кимпембе с «ПСЖ». Дембеле прошел медосмотр в «Барселоне», двухлетний контракт согласован. Де Йонг по-прежнему не хочет уходить из «Барсы» в «МЮ» и не согласится на снижение зарплаты. «Барса» согласовала с Кунде контракт. «МЮ» близок к трансферу Лисандро из «Аякса» за 55 млн евро и бонусы. Суарес близок к переходу в «Милан», за него борется «Монца». Неймар не намерен уходить из «ПСЖ», несмотря на желание клуба продать его.

10. 15 тысяч Fan ID выдано, с ними куплено более 5 тысяч билетов и абонементов, сообщили в Минцифры. Еще 25 тысяч заявок нужно подтвердить в МФЦ.

11. Назначены судьи на 1-й тур РПЛ. Кукуян отработает на матче «Динамо» – «Ростов», Безбородов – на игре «Ахмат» – «Спартак».

12. Йонас Вингегард выиграл 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс» и возглавил общий зачет, Погачар – 7-й, Власов – 12-й.

13. Александра Трусова проведет мастер-классы в Стокгольме.

14. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов ушел из группы Сорина на индивидуальную подготовку. Они начали совместную работу в мае.

15. Вице-чемпион Лондона-2012 Найджел Амос сдал положительный допинг-тест. Он первый призер Олимпиад в истории Ботсваны.

16. Мостовой возглавит клуб Медиалиги «Катюша»: «Он сможет продемонстрировать, насколько крутой тренер».

Цитаты дня.

Зарема о Каттани: «У нас была другая страна, когда его приглашали. Веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги почти не осталось»

Президент «Торпедо»: «Мы продали 168 абонементов на сезон. Не понимаем, смеяться или плакать»

Губерниев о деле Валиевой: «Надеюсь, что Тутберидзе ответит на вопросы расследования. Это был и не допинг, а раздримдряйство»

Сердар Азмун: «Леверкузен – реальный колхоз, очень маленький город. Вот Петербург – нет, он клевый»

Артур Ирбе: «Латвия в СССР не имела своего флага, гимна, в значительной степени языка. Мы все еще боремся за свою идентичность»

Федун о Каттани: «Это лучший спортивный директор в моей истории «Спартака»

Дмитрий Губерниев: «Почему у нас доллар маленький, а шампунь за 3 доллара стоит 800 рублей? Какой курс настоящий?»