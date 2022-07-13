Президент «Торпедо»: «Мы продали 168 абонементов на сезон. Не понимаем, смеяться или плакать»

Президент Денис Маслов рассказал о слабых продажах абонементов на следующий сезон.

«На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать.

Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в .

Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу.

Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов», – сказал Маслов.

Фанаты «Торпедо» в прошлом месяце объявили о бойкоте всех матчей из-за Fan ID. Клуб после этого объявил, что не будет продавать абонементы на сектор активной поддержки.