Путин поручил представить идеи спортивных мероприятий на ледовых аренах Москвы. Ответственные – Собянин, Матыцин и глава ФФКР Горшков

Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы, Министерству спорта и Федерации фигурного катания России (ФФКР) представить идеи по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города.

«Рекомендовать правительству Москвы подготовить совместно с Минспортом России, Федерацией фигурного катания России и представить предложения о возможности проведения международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города Москвы», – говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения – 15 августа 2022 года.

Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и глава ФФКР Александр Горшков.