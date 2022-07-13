Путин поручил представить идеи спортивных мероприятий на ледовых аренах Москвы. Ответственные – Собянин, Матыцин и глава ФФКР Горшков

Теги сборная России Владимир Путин ФФКР Александр Горшков Олег Матыцин Министерство спорта России Сергей Собянин Политика Фигурное катание

Президент России Владимир Путин поручил властям Москвы, Министерству спорта и Федерации фигурного катания России (ФФКР) представить идеи по проведению физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города. 

«Рекомендовать правительству Москвы подготовить совместно с Минспортом России, Федерацией фигурного катания России и представить предложения о возможности проведения международных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий на ледовых аренах города Москвы», – говорится в сообщении. 

Срок исполнения поручения – 15 августа 2022 года.

Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Олег Матыцин и глава ФФКР Александр Горшков.

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