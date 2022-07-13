«Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с Трочеком. Зарплата – 5,625 млн долларов в год

подписали форварда на 7 лет и 39,375 млн долларов.

Средняя зарплата 28-летнего игрока (кэпхит) составит 5,625 миллионов долларов.

Ранее Трочек уже работал с главным тренером клуба из Нью-Йорка Жераром Галланом – они пересекались во «Флориде».

В минувшем сезоне нападающий набрал 51 (21+30) очко в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ за «Каролину». В 14 матчах плей-офф добавил 10 (6+4) баллов.

В 555 матчах за карьеру в лиге у Трочека 378 (150+278) очков. В Кубке Стэнли – 33 игры и 16 (8+8) баллов.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 4,75 млн долларов.

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