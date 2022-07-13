«Эдмонтон» продлил Эвандера Кэйна на 4 года с кэпхитом 5,125 млн долларов

продлил форварда на 4 года и 20,5 млн долларов.

Средняя зарплата 30-летнего игрока (кэпхит) составит 5,125 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец подписал контракт с «Ойлерс» после расторжения соглашения с «Сан-Хосе».

Это произошло по инициативе «Шаркс», обвинивших нападающего в недельном прогуле и поездке в Канаду с нарушением ковид-протокола.

По ходу прошлого сезона Кэйн также отбыл 21-матчевую дисквалификацию. Сообщалось, что игрок подозревался в предоставлении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

В 43 матчах за «Ойлерс» в регулярном чемпионате нападающий набрал 39 (22+17) очков.

В плей-офф добавил 17 (14+3) очков в 15 матчах, разделив звание лучшего снайпера турнира с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1,375 млн долларов.

По 7-летнему соглашению с «Сан-Хосе», подписанному в 2018 году, кэпхит равнялся 7 млн долларов.