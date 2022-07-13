15 тысяч Fan ID выдано, с ними куплено более 5 тысяч билетов и абонементов. Еще 25 тысяч заявок нужно подтвердить в МФЦ

15 тысяч человек получили карту болельщика (Fan ID) для посещения матчей РПЛ.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что, по данным на 13 июля, 15 тысяч человек прошли всю процедуру проверки и получили карту болельщика. Еще 25 тысяч заявлений прошли предварительную проверку на Госуслугах – теперь заявителям предстоит посетить МФЦ для подтверждения личности.
По данным Минцифры, с использованием карты болельщика куплено уже более 5 тысяч билетов и абонементов на игры РПЛ.
7 июля министерство сообщало о том, что выдано более 2,5 тысяч Fan ID.
Сервис по оформлению карты болельщика заработал в России с 4 июля. В начале этого сезона Fan ID будет необходим для прохода на матчи на в пяти городах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
Первый матч с применением карты болельщика состоится 29 июля между – сыграют «Урал» и «Краснодар».
С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.
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