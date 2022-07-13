Назначены судьи на 1-й тур РПЛ. Кукуян отработает на матче «Динамо» – «Ростов», Безбородов – на игре «Ахмат» – «Спартак»

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Назначены судьи на матчи 1-го тура нового сезона РПЛ.

15 июля (пятница)

«Химки»«Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Анатолий Жабченко.

16 июля (суббота)

ЦСКА«Урал»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Виталий Мешков.

«Оренбург»«Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Артем Любимов.

«Ахмат»«Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Евгений Турбин.

17 июля (воскресенье)

«Торпедо»«Сочи»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Артем Чистяков.

«Локомотив»«Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Игорь Панин.

«Краснодар»«Факел»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Ян Бобровский.

«Динамо»«Ростов»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Владимир Москалев.

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