Назначены судьи на 1-й тур РПЛ. Кукуян отработает на матче «Динамо» – «Ростов», Безбородов – на игре «Ахмат» – «Спартак»

Назначены судьи на матчи 1-го тура нового сезона РПЛ.
15 июля (пятница)
«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ВАР – Анатолий Жабченко.
16 июля (суббота)
ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Виталий Мешков.
«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Артем Любимов.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Евгений Турбин.
17 июля (воскресенье)
«Торпедо» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Артем Чистяков.
«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Игорь Панин.
«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Ян Бобровский.
«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Владимир Москалев.