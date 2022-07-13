«Вашингтон» подписал 5-летний контракт с 32-летним вратарем Кюмпером с зарплатой 5,25 млн долларов в год

подписал вратаря на 5 лет и 26,25 миллиона долларов.

Средняя зарплата 32-летнего игрока (кэпхит) составит 5,25 миллионов долларов.

В минувшем сезоне голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе .

В 57 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ Кюмпер отразил 92,1% бросков в створ при коэффициенте надежности 2,54.

В победном плей-офф он провел 16 матчей и одержал 10 побед (еще шесть «Эвс» принес его сменщик Павел Францоуз).

Статистика Кюмпера – 90,2% отраженных бросков (перед шестым матчем финала с «Тампа-Бэй» было меньше 90%) при коэффициенте надежности 2,57.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 млн долларов.

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