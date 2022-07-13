Стерлинг перешел в «Челси» из «Манчестер Сити». Контракт – на 5 лет

Вингер Рахим Стерлинг перешел в «Челси» из .

Пресс-служба лондонского клуба объявила, что англичанин подписал контракт сроком на 5 лет. Это первый трансфер «Челси» при новых владельцах.

Как сообщалось ранее, сумма сделки составит 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в качестве бонусов.

Фото: chelseafc.com

Стерлинг выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. С клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также по разу брал Кубок и Суперкубок страны.

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