Неймар не намерен уходить из «ПСЖ», несмотря на желание клуба продать его. Он сконцентрирован на ЧМ-2022

Неймар не хочет уходить из «ПСЖ», несмотря на готовность клуба продать его.

Как пишет Goal.com, бразилец не заинтересован в том, чтобы сменить клуб этим летом. Форвард сконцентрирован на сохранении ключевой роли в сборной перед , поэтому он не думает о возможном уходе из «ПСЖ».

Контракт Неймара с парижанами рассчитан еще на три сезона. «ПСЖ» готов расстаться с ним этим летом, если получит интересное предложение, но, несмотря на это, бразилец не думает об уходе.

Неймар хочет набрать хорошую форму и подготовиться к ЧМ-2022.

На первой пресс-конференции в качестве главного тренера Кристоф Гальтье заявил, что хочет видеть бразильца в своей команде.

Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.