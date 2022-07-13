Неймар не намерен уходить из «ПСЖ», несмотря на желание клуба продать его. Он сконцентрирован на ЧМ-2022

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Неймар не хочет уходить из «ПСЖ», несмотря на готовность клуба продать его.

Как пишет Goal.com, бразилец не заинтересован в том, чтобы сменить клуб этим летом. Форвард сконцентрирован на сохранении ключевой роли в сборной Бразилии перед ЧМ-2022, поэтому он не думает о возможном уходе из «ПСЖ».

Контракт Неймара с парижанами рассчитан еще на три сезона. «ПСЖ» готов расстаться с ним этим летом, если получит интересное предложение, но, несмотря на это, бразилец не думает об уходе.

Неймар хочет набрать хорошую форму и подготовиться к ЧМ-2022.

На первой пресс-конференции в качестве главного тренера «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что хочет видеть бразильца в своей команде. 

Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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