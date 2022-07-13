Михеев стал игроком «Ванкувера», контракт – 4 года с кэпхитом 4,75 млн долларов. В «Кэнакс» уже есть Подколзин и Кузьменко

подписал форварда на 4 года и 19 миллионов долларов.

Среднегодовая зарплата 27-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 4,75 миллионов долларов.

Михеев выступал за с 2019 года.

В прошедшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка при полезности «плюс 16» в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 7 играх.

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 1,645 млн долларов за сезон.

Добавим, что за канадский клуб уже выступает , а о переходе в состав «Кэнакс» было объявлено также 13 июля.

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