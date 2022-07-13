Левандовски не общался с Нагельсманном и игроками «Баварии» на тренировке утром. Язык его тела говорил о желании уйти

Стали известны подробности о поведении Роберта Левандовского на тренировках «Баварии».

Как сообщает Bild, язык тела нападающего прямо указывал на его желание сменить клуб. Помимо того, что он опоздал на занятие и последним вышел на поле, Левандовски последним начинал все упражнения. Он выполнял их до конца, но не выкладывался на максимум.

С партнерами по «Баварии» Роберт почти не общался. Он разговаривал лишь с и Джамалом Мусиалой. С Юлианом Нагельсманном форвард не разговаривал. Когда тренер произносил речь перед командой, Левандовски стоял поодаль и выглядел незаинтересованным, он часто смотрел по сторонам.

Когда «Бавария» проводила тренировочный матч, Левандовски был в команде А. Он не шел в борьбе за мяч до конца и не забил. Его команда проиграла, и все ее игроки должны были отжиматься в качестве наказания, но Роберт этого не делал.

Занятие закончилось в 12:16 по местному времени. Уже спустя 22 минуты Левандовски покинул базу «Баварии».

Вечером провела вторую тренировку. Нагельсманн отрабатывал высокий прессинг с атакующими игроками – тренер считает, что этот аспект команде необходимо улучшить к следующему сезону. В первой группе работали Томас Мюллер, Садьо Мане, Габриэль Видович и Лерой Сане, во второй – Серж Гнабри, , Кингсли Коман и Джошуа Зиркзее.

Левандовски стал единственным игроком «Баварии», который не участвовал в выполнении этих упражнений. Вместе с остальными игроками команды он стоял на другой стороне поля.

Несмотря на это, на второй тренировке форвард произвел более благоприятное впечатление, чем на первой. Он приехал на занятие вовремя, прикладывал видимые усилия, язык его тела выглядел лучше. В отличие от утреннего занятия, он разговаривал с другими игроками «Баварии».

33-летний нападающий еще с мая открыто заявляет о своем желании уйти. Однако руководство «Баварии» не хочет отпускать его.