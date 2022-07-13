«Спартак» может пригласить гендиректора «Крыльев» Андреева на руководящую должность

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев может получить работу в «Спартаке».
По данным «Чемпионата», Андреев является одним из кандидатов на руководящую должность в московской команде.
«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.
На данный момент называются разные фамилии. В качестве одного из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня стало известно об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.