«Спартак» может пригласить гендиректора «Крыльев» Андреева на руководящую должность

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Вадим Андреев Чемпионат.com Лука Каттани Футбол

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев может получить работу в «Спартаке».

По данным «Чемпионата», Андреев является одним из кандидатов на руководящую должность в московской команде.

«Изменения в руководстве «Спартака» продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом. Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.

На данный момент называются разные фамилии. В качестве одного из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня стало известно об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых.

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