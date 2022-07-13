Вице-чемпион Лондона-2012 Найджел Амос сдал положительный допинг-тест. Он первый призер Олимпиад в истории Ботсваны

Призер Лондона-2012 в беге на 800 м сдал положительный допинг-тест и пропустит чемпионат мира в Юджине из-за временного отстранения.

В пробе бегуна из Ботсваны, взятой 4 июня во внесоревновательный период, обнаружен модулятор метаболизма GW1516.

Данный препарат изначально синтезирован для лечения ожирения, диабета и других расстройств, вызванных нарушением обмена веществ. Позднее он внесен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства ( ).

Амос – первый призер Олимпийских игр в истории Ботсваны. Он планировал участвовать в чемпионате мира, который стартует 15 июля в американском Юджине.