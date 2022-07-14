«Ак Барс» подтвердил переход Радулова. Контракт – на 2 года

объявил о переходе .

Казанская команда официально подтвердила подписание двухлетнего контракта с 36-летним нападающим.

Радулов вернулся в Россию спустя шесть лет. Он отправился в НХЛ в 2016 году, подписав контракт с «Монреалем».

Перед этим хоккеист выступал за «Салават Юлаев» и ЦСКА. В КХЛ на данный момент он провел 391 матч и набрал 492 (169+323) очка.

С сезона-2017/18 Радулов играл за . В этом сезоне форвард записал на свой счет 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, среднее игровое время – 14:05. В плей-офф он провел три матча, не набрав очков.

В общей сложности в НХЛ Радулов сыграл 524 игры и отметился 368 (144+224) очками.

Ранее появилась информация, что Радулов получит 170 миллионов рублей в «Ак Барсе» за два года – без учета бонусов. В первый год контракта базовый оклад составит 80 млн, во второй – 90.

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