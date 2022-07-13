Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодежных команд

Президент России поручил провести хоккейные турниры среди молодежных команд.

поручил обеспечить проведение всероссийских и международных турниров по хоккею среди молодежных команд.

Минспорт будет заниматься этим совместно с Образовательным Фондом «Талант и успех» и органами публичной власти федеральной территории «Сириус». Срок доклада – до 1 сентября.

Также Путин поручил в срок до 1 октября Образовательному Фонду «Талант и успех» совместно с Минспортом России, Минобрнауки России и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» обеспечить создание Национальной молодежной студенческой спортивной лиги и проведение на федеральной территории финальных соревнований этой лиги.