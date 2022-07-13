Нападающий Сердар Азмун сравнил Леверкузен с Санкт-Петербургом.

– Ну как ты без нас?

– Все хорошо. Но я скучаю по всем в «Зените». Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушел из «Зенита», но мое сердце – вместе с ними и с командой. Надеюсь, они проведут очень сильный сезон.

– Болельщики «Зенита» вывешивали тебе баннер «С чемпионством, колхозник».

– Я видел! Очень забавно и круто. Наверное, «колхоз» – это мое слово. А болельщики всегда в моем сердце. Мне их не хватает. Хочу поблагодарить каждого, кто нас поддерживал. Спасибо всем.

– Ты сказал: «Колхоз» – мое слово». Леверкузен – колхоз. Я знаю.

– Да! Реально, очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет, он клевый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Только так, – сказал экс-форвард , сейчас выступающий за .