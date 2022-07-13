«Челси» согласовал трансфер Кулибали с «Наполи» за 40 млн евро

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Защитник Калиду Кулибали переходит из «Наполи» в «Челси».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, трансфер 31-летнего игрока за 40 миллионов евро согласован.

Sky Sport также подтверждает, что сенегалец действительно близок к переходу в лондонскую команду.

Накануне «Наполи» провел открытую тренировку, на которой Кулибали отсутствовал.

С «Челси» защитник согласовал контракт до 2027 года с зарплатой 10 млн евро в год.

Похоже, «Наполи» продает Кулибали. 3 года назад за него просили 120 млн, а теперь Спалетти грозит отставкой

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