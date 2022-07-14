Клуб из Саудовской Аравии предложил за трансфер Роналду 300 млн евро: 250 млн – зарплата Криштиану, 30 млн – выплаты «МЮ» (TVI)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Клуб из Саудовской Аравии готов потратить сотни миллионов евро ради перехода Криштиану Роналду.

По информации TVI и CNN Portuguesa, один из клубов страны с Аравийского полуострова предложил заплатить за подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» 300 млн евро.

250 млн из этой суммы предполагается потратить на двухлетний контракт португальца (125 млн в год), 30 млн – выплаты манкунианцам за трансфер, 20 млн – комиссионные агентам.

Как отмечает As, 37-летний футболист вряд ли примет это предложение. Роналду хочет еще как минимум один сезон провести в европейском топ-клубе.

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