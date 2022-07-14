Годро подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» с зарплатой 9,75 млн долларов в год

подписал форварда на 7 лет и 68,25 миллиона долларов.

Средняя зарплата 28-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 9,75 миллиона долларов.

Всю карьеру в НХЛ Годро провел в .

В минувшем сезоне нападающий набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «плюс 64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Кроме того, Годро первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах. Он во второй раз в карьере занял 4-е место по итогам голосования за обладателя «Харт Трофи».

В плей-офф американец набрал 14 (3+11) баллов в 12 матчах.

Всего в регулярных чемпионатах у Годро 602 матча и 609 (210+399) очков. В Кубке Стэнли – 42 игры и 33 (11+22) балла.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 6,75 миллиона долларов.