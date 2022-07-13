Суарес близок к переходу в «Милан». За него борется «Монца» – клуб Берлускони дает ему 4 млн евро в год (As)

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Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в Италии.

35-летний форвард находится в шаге от подписания контракта с «Миланом». В борьбу за уругвайца вступила и «Монца».

Итальянские клубы готовы платить Суаресу 4 млн евро в год чистыми без учета бонусов, сообщает As.

О будущем Луиса высказался агент Марко Кирдемир: «Я подбираю предложения для Суареса и постоянно общаюсь с ним. Поэтому я знаю, какие предложения он получает. «Фенербахче» напрямую контактировал с Суаресом и предлагал 6 млн евро, но Луис отказался.

Он хочет играть в Италии. Оттуда есть два предложения, одно из них – от «Монцы». Они предлагают ему 4 млн евро в год. Но его имиджевые права дорого стоят, поэтому за счет них зарплата будет больше».

С 2018 года «Монцей» владеет бывший хозяин «Милана» Сильвио Берлускони, пост гендиректора клуба занимает Адриано Галлиани (экс-«Милан»).

Суарес покинул «Атлетико» этим летом в связи с истечением срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

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