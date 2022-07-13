Самсонов переходит в «Торонто» (Артур Стэйпл)

близок к переходу в .

25-летний российский вратарь подпишет контракт с канадским клубом после открытия рынка свободных агентов, об этом сообщает журналист Артур Стэйпл.

Ранее , за который Самсонов играл с 2019 года, принял решение не делать голкиперу квалификационное предложение. Из-за этого россиянин стал неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Самсонов провел 44 матча в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 89,6% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ