«МЮ» близок к трансферу Лисандро из «Аякса» за 55 млн евро и бонусы. Клуб выиграл борьбу у «Арсенала»

ведет с «Аяксом» переговоры по защитнику .

Изначально английский клуб предложил за игрока 40+5 млн евро, но «Аякс» не хотел продавать аргентинца за такую сумму. Вероятно, стороны договорятся о трансфере Лисандро за 55 млн евро и бонусы, пишет The Athletic.

Для завершения сделки потребуются дальнейшие переговоры, но некоторые источники с оптимизмом смотрят на то, что договоренность будет достигнута.

тоже вел переговоры с по Мартинесу, но «Манчестер Юнайтед» выиграл борьбу у лондонского клуба. Руководители обеих команд полагали, что Лисандро будет счастлив присоединиться к ним. Мартинеса привлекала возможность вновь поработать с Эриком тен Хагом, поэтому вариант с «МЮ» был для него предпочтительнее. Как ожидается, договориться об условиях контракта удастся без проблем.

Защитник сообщил руководству «Аякса», что этим летом он рассмотрит лишь вариант с переходом в клуб .

Чаще всего Мартинес играет в центре обороны, но также он может действовать на левом фланге защиты и в центре поля.

«Арсенал» рассматривал Лисандро преимущественно в роли левого защитника, где ему пришлось бы конкурировать с Кираном Тирни, а «МЮ» – в качестве центрального защитника. На этой позиции у клуба играют Харри Магуайр, Виктор Линделеф и Рафаэль Варан. Эрик Байи хочет бороться за место в составе, а к Филу Джонсу есть интерес со стороны других клубов.