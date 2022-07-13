«Барса» согласовала с Кунде контракт. «Севилья» может снизить цену, если в сделку включат кого-то из игроков каталонцев

Теги Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Жюль Кунде Футбол

«Барселона» хочет подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 23-летним центральным защитником.

Француз хотел бы перейти в «Барселону» – он высоко оценивает клуб. Его желание присоединиться к сине-гранатовым могло сыграть ключевую роль в переговорах по условиям личного контракта.

«Севилья» может согласиться на понижение финансовых требований по Кунде, если «Барселона» включит в сделку кого-то из своих игроков.

Сообщалось, что андалусийский клуб хочет получить за Жюля 60 млн евро. «Барса» не готова столько платить. 

В минувшем сезоне игрок сборной Франции провел 44 матча за «Севилью» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные