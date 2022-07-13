Мостовой возглавит клуб Медиалиги «Катюша»: «Он сможет продемонстрировать, насколько крутой тренер»

станет тренером команды Медиалиги «Катюша».

Об этом рассказал продюсер клуба.

«Камил Гаджиев и Александр Мостовой – хорошие друзья. Зимой Fight Nights играл с «На спорте» – именно там Мостовой сыграл за команду бойцов. С того матча, видимо, Камил Гаджиев подумал, что Александр будет тренером команды: вбросил новость, которая никак не подтвердилась даже самим Мостовым.

Я могу сделать официальное заявление: Александр Мостовой будет главным тренером ФК «Катюша» во втором сезоне «Медиалиги», – сказал продюсер «Катюши».

Также в клубе поделились информацией о том, как проходили переговоры с бывшим игроком сборной России и .

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал медиафутбол. Для него это были ребята, которые непонятно откуда берут деньги и идут играть в футбол. Причем ребята с животом: кто-то выпивает…

Первый вопрос: что они могут показать? И когда я ему показал несколько матчей в моменте всей этой истории, он задал вопрос: «Неужели ребята так играют?» Следом начал погружать Александра в этот процесс, он поменял мнение.

После, наверное, пятой встречи Мостовой понял, что медиафутбол – это не то, что было раньше. Ребята с «Матча», его знакомые, внесли некоторые корректировки и дали ему понять, что медиафутбол находится на том уровне, в который нужно заходить – и это точно будет ему интересно.

И правильно он сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола. Почему Гатагов, Филимонов, Ловчев тренировали медийные команды? Люди явно не дураки: чувствуют, что сюда нужно заходить.

Я считаю, что Мостовой тот человек, который может и своим именем показать, на что он способен, заодно продемонстрировать, насколько он крутой тренер», – сказал продюсер.

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