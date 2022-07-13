Эджуке перешел в «Герту» Шварца на сезон после приостановки контракта с ЦСКА

перешел в «Герту» после приостановки контракта с ЦСКА.

, которую некоторое время назад возглавил экс-тренер «Динамо» Сандро Шварц, объявила, что 24-летний вингер проведет в клубе следующий сезон на правах аренды.

«С нетерпением жду возможности сыграть за «Герту», попробовать себя в Бундеслиге, хочу принять этот особенный вызов. Я хочу помочь команде достичь поставленных целей», – сказал Эджуке.

В начале июля объявил, что Чидера воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

В минувшем сезоне нигерийский футболист провел 30 матчей в и забил 5 мячей. Его статистика – тут.