Наместников вернулся в «Тампу», подписав контракт на год и 2,5 млн долларов

вернулся в , подписав контракт на год и 2,5 млн долларов.

В составе «Лайтнинг» нападающий начинал свою карьеру в . Он выступал за клуб с 2014 по 2018 годы.

После обмена из «Тампы» в 2018 году россиянин сменил 5 клубов («Рейнджерс», «Оттава», «Колорадо», «Детройт» и ).

В минувшем сезоне 29-летний игрок выступал за «Ред Уингс» и «Старс», набрав 30 (16+14) очков в 75 матчах регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

По прошлому контракту средняя зарплата игрока составляла 2 млн долларов за сезон.

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