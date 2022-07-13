«Челси» начал переговоры по Кимпембе с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Челси Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Преснель Кимпембе Футбол

«Челси» хочет подписать центрального защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе.

По данным The Athletic, лондонский клуб вступил в переговоры по 26-летнему защитнику.

«ПСЖ» готов расстаться с Кимпембе, если финансовые запросы клуба будут удовлетворены. Этого пока не произошло, но переговоры с «Челси» продолжаются. Лондонцы хотят подписать левого центрального защитника.

«Ювентус» также заинтересован в подписании Кимпембе и контактировал с «ПСЖ».

Лондонский клуб близок к трансферу Калиду Кулибали из «Наполи», а также надеется приобрести защитника «Манчестер Сити» Натан Аке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные