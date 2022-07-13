Губерниев о деле Валиевой: «Надеюсь, что Тутберидзе ответит на вопросы расследования. Это был и не допинг, а раздримдряйство»

Комментатор «Матч ТВ» надеется, что по допинговому делу российской фигуристки будет проведено расследование.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

«Я все-таки надеюсь, что будет проведено какое-то расследование. Что ответит и на вопросы, и команда. И это будет достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение, к чему я все-таки склоняюсь.

Это и не был допинг. Видимо, это был просто прием какой-то добавки или что-то по недосмотру. Раздримдряйство. С моей точки зрения, она абсолютно честная и чистая спортсменка. Но есть буква правил, которую мы действительно нарушили.

Наша задача сейчас – доказать, что и как это произошло, чтобы минимизировать риски и, в конце концов, провести внутреннее расследование, чтобы потом не наступать на собственные грабли. А мы чемпионы по ходьбе по граблям», – сказал Губерниев.

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