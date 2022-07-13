Губерниев о деле Валиевой: «Надеюсь, что Тутберидзе ответит на вопросы расследования. Это был и не допинг, а раздримдряйство»

Теги сборная России допинг Дмитрий Губерниев женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева контент Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев надеется, что по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет проведено расследование.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

«Я все-таки надеюсь, что будет проведено какое-то расследование. Что ответит и Этери Тутберидзе на вопросы, и команда. И это будет достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение, к чему я все-таки склоняюсь.

Это и не был допинг. Видимо, это был просто прием какой-то добавки или что-то по недосмотру. Раздримдряйство. С моей точки зрения, она абсолютно честная и чистая спортсменка. Но есть буква правил, которую мы действительно нарушили.

Наша задача сейчас – доказать, что и как это произошло, чтобы минимизировать риски и, в конце концов, провести внутреннее расследование, чтобы потом не наступать на собственные грабли. А мы чемпионы по ходьбе по граблям», – сказал Губерниев.

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные