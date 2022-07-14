Задоров и «Калгари» подписали контракт на 2 года, кэпхит – 3,75 млн долларов

объявил, что защитник продолжит выступать за «Флэймс».

27-летний россиянин подписал с канадским клубом новый 2-летний контракт с кэпхитом 3,75 млн долларов. Таким образом, зарплата Задорова в «Калгари» осталась прежней.

В 74 матчах прошлого чемпионата защитник набрал 22 (4+18) очка, побив свой рекорд результативности за сезон. В 12 играх плей-офф-2022 на счету Задорова 3 голевые передачи.

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