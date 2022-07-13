Сергачев продлил контракт с «Тампой» на 8 лет. Зарплата – 8,5 млн долларов в год

согласовал новый долгосрочный контракт с .

24-летний российский защитник подписал соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

Общая сумма сделки – 68 миллионов долларов.

Новый договор Сергачева начнет действовать через сезон – с чемпионата-2023/24. Тогда россиянин станет самым высокооплачиваемым защитником «Тампы», опередив (его кэпхит – 7,875 млн). В предстоящем сезоне кэпхит россиянина будет равен 4,8 млн долларов.

Сергачев выступает за «молний» с сезона-2017/18. Вместе с командой выиграл два Кубка Стэнли (2020 и 2021 год).

В прошедшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 5» в 78 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов при полезности «плюс 7» в 23 играх.

В начале июля стало известно, что агентом Сергачева стал .

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