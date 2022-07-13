Левандовски на 6 минут опоздал на тренировку «Баварии» и последним вышел из раздевалки

Роберт Левандовски с опозданием приехал на тренировку «Баварии».
Поляк, который намерен покинуть мюнхенский клуб, возобновил тренировки с командой.
На базу «Баварии» он приехал с 6-минутным опозданием относительно нормативного времени сбора.
На саму тренировку он вышел из раздевалки последним.
33-летний нападающий еще с мая открыто заявляет о своем желании уйти. Однако руководство «Баварии» не хочет отпускать его.
Над трансфером игрока работает «Барселона». «Бавария» требует за него 50-55 млн евро.