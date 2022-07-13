Левандовски на 6 минут опоздал на тренировку «Баварии» и последним вышел из раздевалки

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Роберт Левандовски с опозданием приехал на тренировку «Баварии».

Поляк, который намерен покинуть мюнхенский клуб, возобновил тренировки с командой.

На базу «Баварии» он приехал с 6-минутным опозданием относительно нормативного времени сбора.

На саму тренировку он вышел из раздевалки последним.

33-летний нападающий еще с мая открыто заявляет о своем желании уйти. Однако руководство «Баварии» не хочет отпускать его.

Над трансфером игрока работает «Барселона»«Бавария» требует за него 50-55 млн евро.

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