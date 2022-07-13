Инвестиционная группа «Тринфико» станет новым владельцем ЦСКА («СЭ»)

Определена компания, которая станет новым владельцем ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», ключевым акционером московской команды будет инвестиционная группа «Тринфико», которая получит 77 процентов акций клуба.

В феврале Евросоюз и США ввели санкции против владеющей ЦСКА ВЭБ.РФ – госкоркопорации принадлежит мажоритарный пакет акций (77,63%).

В июне появилась информация, что ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА. Это должно позволить клубу уйти от санкций, которые ввели Евросоюз и США, и вести селекционную работу на трансферном рынке.

Инвестиционная компания «Тринфико» была основана в 1993 году. Она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.