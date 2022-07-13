«Бавария» повысила запросы по Левандовскому – клуб хочет 50+10 млн евро

вновь повысила цену на нападающего Роберта Левандовского.

По данным Bild, мюнхенский клуб хочет получить за нападающего 50 млн евро фиксированных выплат и еще 10 млн евро бонусов.

Ранее сообщалось, что предложит за Левандовского 50 млн евро – столько требовала «Бавария».

33-летний нападающий еще с мая открыто заявляет о своем желании уйти. Однако, как сообщалось, руководство «Баварии» не хочет отпускать его.

Левандовски не общался с Нагельсманном и игроками «Баварии» на тренировке утром. Язык его тела говорил о желании уйти