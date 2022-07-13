«Бавария» повысила запросы по Левандовскому – клуб хочет 50+10 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски деньги Футбол

«Бавария» вновь повысила цену на нападающего Роберта Левандовского.

По данным Bild, мюнхенский клуб хочет получить за нападающего 50 млн евро фиксированных выплат и еще 10 млн евро бонусов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит за Левандовского 50 млн евро – столько требовала «Бавария».

33-летний нападающий еще с мая открыто заявляет о своем желании уйти. Однако, как сообщалось, руководство «Баварии» не хочет отпускать его.

Левандовски не общался с Нагельсманном и игроками «Баварии» на тренировке утром. Язык его тела говорил о желании уйти

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные