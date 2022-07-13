Олимпийский чемпион Сергей Устюгов ушел из группы Сорина на индивидуальную подготовку. Они начали совместную работу в мае

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете покинул группу тренера и готовится к сезону самостоятельно.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Устюгов ушел на индивидуальную подготовку и уже готовится к сезону с Ханты-Мансийским автономным округом», – сказала Вяльбе.

В июне Устюгов провел с группой Сорина тренировочный сбор в Малиновке. Ранее лыжник тренировался в группе , однако тренер в этом году не смог продолжить работу в России.

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