Олимпийский чемпион Сергей Устюгов ушел из группы Сорина на индивидуальную подготовку. Они начали совместную работу в мае

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов покинул группу тренера Егора Сорина и готовится к сезону самостоятельно.
Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Устюгов ушел на индивидуальную подготовку и уже готовится к сезону с Ханты-Мансийским автономным округом», – сказала Вяльбе.
В июне Устюгов провел с группой Сорина тренировочный сбор в Малиновке. Ранее лыжник тренировался в группе Маркуса Крамера, однако тренер в этом году не смог продолжить работу в России.
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