Олимпийский чемпион Сергей Устюгов ушел из группы Сорина на индивидуальную подготовку. Они начали совместную работу в мае

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Егор Сорин Сергей Устюгов Маркус Крамер ТАСС Лыжи

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов покинул группу тренера Егора Сорина и готовится к сезону самостоятельно.

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Устюгов ушел на индивидуальную подготовку и уже готовится к сезону с Ханты-Мансийским автономным округом», – сказала Вяльбе.

В июне Устюгов провел с группой Сорина тренировочный сбор в Малиновке. Ранее лыжник тренировался в группе Маркуса Крамера, однако тренер в этом году не смог продолжить работу в России. 

Егор Сорин: «Устюгов в очередной раз показал, как практически с нулевого уровня можно набрать хорошую тренировочную форму»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные