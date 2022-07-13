«Тампа» подписала новые контракты с Сирелли (8 лет, зарплата – 6,25 млн) и Чернаком (8 лет, зарплата – 5,2 млн)

и продлили контракты с на восемь лет.

24-летний Сирелли подписал восьмилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой 6,25 миллиона долларов.

Нападающий набрал 43 (17+26) очка в 76 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 23 играх.

За «Лайтнинг» канадец выступает с 2017 года. Его новый контракт начнет действовать с сезона-2023/24. По действующему контракту его кэпхит составляет 4,8 млн долларов.

25-летний Чернак продлил договор с клубом также на восемь лет с кэпхитом 5,2 миллиона долларов.

Новое соглашение словацкого защитника начнет действовать с сезона-2023/24. По действующему контракту его кэпхит составляет 2,950 млн долларов.

Хоккеист набрал 13 (1+12) очков в 55 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в 23 играх. Чернак играет за «Тампу» с 2018 года.

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