Каттани покидает пост спортивного директора «Спартака»

покидает .

Итальянец был назначен спортивным директором московского клуба в конце прошлого года.

В заявлении клуба отмечается, что решение уйти было принято самим Каттани.

«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов.

Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе.

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно», – говорится на официальном сайте красно-белых.