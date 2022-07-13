Каттани покидает пост спортивного директора «Спартака»

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Лука Каттани покидает «Спартак».

Итальянец был назначен спортивным директором московского клуба в конце прошлого года.

В заявлении клуба отмечается, что решение уйти было принято самим Каттани.

«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов.

Мы рассчитывали на долгосрочное сотрудничество с Лукой, однако обстоятельства сложились иначе. 

Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удаленно», – говорится на официальном сайте красно-белых.

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