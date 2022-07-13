Озил переходит в «Истанбул» после расторжения контракта с «Фенербахче»

Полузащитник Месут Озил нашел новую команду.

33-летний хавбек продолжит карьеру в . Стамбульская команда уже анонсировала его переход в своих соцсетях.

На этой неделе контракт с бывшим игроком сборной Германии расторг .

Озил был исключен из состава команды из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера команды . Последнюю игру за турецкий клуб он провел 20 марта.

Новый главный тренер «Фенербахче» тоже не стал возвращать футболиста в состав и не включил его в число игроков, готовящихся к новому сезону.