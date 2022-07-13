Жиру перешел в «Оттаву», подписав 3-летний контракт с зарплатой 6,5 млн долларов в год

подписал форварда на 3 года и 19,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит 6,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец перешел из «Филадельфии», за которую играл с 2008 года, во «Флориду».

Всего провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 64 (21+43) очка. В плей-офф добавил 8 (3+5) баллов в 10 матчах.

За карьеру в у Жиру 1018 матчей и 923 (294+629) очка. В Кубке Стэнли – 95 игр и 81 (28+53) балл.

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 8,275 млн долларов.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ