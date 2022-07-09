«Шахтер» подаст в суд на ФИФА из-за разрешения на приостановку контрактов. Сумма иска – 50 млн евро

подаст в суд на и потребует компенсировать 50 млн евро.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, клуб планирует подать в суд из-за правила ФИФА, позволяющего легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами на сезон-2022/23.

Сумма иска «Шахтера» к организации – около 50 млн евро.

Донецкий клуб мотивирует свою претензию тем, что, раз ФИФА защищает футболистов, то должна защищать и клубы. Поэтому «Шахтер» полагает, что ФИФА должна компенсировать нанесенный ущерб, вызванный невозможностью продать некоторых футболистов и заработать. Многие клубы, желавшие приобрести игроков «Шахтера», вышли из переговоров, когда ФИФА объявила, что разрешает легионерам приостанавливать контракты.

В «Шахтере» рассчитывают на успех. ФИФА может не захотеть судиться, пойдет на компромисс и попытается компенсировать ущерб, нанесенный своим нововведением. Однако это может создать прецедент, который повлечет за собой иски и от других клубов.