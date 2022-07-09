Берни Экклстоун: «Не поддерживаю то, что Путин сделал на Украине. Извиняюсь, если мои слова кого-то расстроили»

Бывший руководитель «Формулы-1» извинился за слова о .

Ранее Экклстоун сообщал, что «словил бы пулю» за Путина и называл его «хорошим парнем» и «разумным человеком».

«Я хотел бы облегчить душу и рассказать о вещах, которые меня беспокоят – о том, что я сказал, и о том, как это поняли.

Наверное, люди зачастую говорят или делают что-то, не подумав как следует. Пожалуй, я так и поступил. Люди считают, я поддерживаю то, что он сделал на Украине – и я могу их понять. Но я не поддерживаю.

Я вырос во время [Второй мировой] войны – последней войны – и знаю, что это такое. Мне жаль людей Украины, страдающих из-за того, в чем они не виноваты. Они не сделали ничего плохого. Они просто хотели жить своей жизнью, водить детей в школу, трудиться и зарабатывать деньги ради своих семей. Они не заслуживают страданий.

Это плохая ситуация для всех. Не вижу, как кто-то может что-либо из этого извлечь. Я считаю, они (лидеры) должны собраться и прийти к соглашению. И я извиняюсь, если мои слова кого-то расстроили – безусловно, я этого не хотел», – заявил Берни.

«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

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