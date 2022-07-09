Судья ФИФА впервые сделал каминг-аут: «В футболе много геев. Мы повсюду. Но 99,99% из нас – в шкафу»

Игор Беневенуто, судья ФИФА из Бразилии, сделал каминг-аут.

41-летний Беневенуто стал первым судьей ФИФА, признавшимся, что он гей.

«Футбол – вид спорта, который я глубоко ненавидел, когда взрослел. Я не мог терпеть эту атмосферу, мачизм и предрассудки, замаскированные под шутку. Это был «мужской» мир, а я с ранних лет знал, что я гей. Стать футболистом – не такой уж постоянный вариант, поэтому я выбрал единственный возможный путь – стал судьей.

В футболе много геев. Мы повсюду. Но 99,99% из нас – в шкафу. Это судьи, игроки, тренеры. Они женятся, у них есть дети, они разводятся, ведут двойную жизнь... Мы видим друг друга. Я шучу, что у нас есть постоянно работающий радар, и он работает даже тогда, когда ты не хочешь.

Мы существуем, и мы имеем право говорить об этом и жить нормально», – сказал Беневенуто для Globo Esporte.

В ФИФА поддержали шаг бразильского арбитра.

«ФИФА приветствует и поддерживает судью Игора Беневенуто, решившего сделать каминг-аут. Как подчеркивалось и в других ситуациях, ФИФА убежден, что футбол – для всех. И Игор очень хочет быть собой. Это важный момент для футбола в Бразилии и других странах», – сказано в заявлении организации.