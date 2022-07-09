Гендиректор «Спартака» после 0:4 от «Зенита»: «За финансовыми мешками не будем гнаться. Деньги не всегда побеждают»

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос о конкуренции с «денежными мешками» в контексте .

Красно-белые проиграли питерцам (0:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Пенальти, говорят, не было.

– Ну а какая разница?

– «Зенит» просто сильнее сейчас?

– Наверное, да.

– Может, стоило просто не ехать?

– Что значит «стоило не ехать»? Это игра. Мы всегда должны играть. Я еще раз повторяю: мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Не мы.

Приехали, сыграли, проиграли. Бывает – ничего страшного. На сегодняшний день по игре – все голы по делу. Говорить о том, что что-то не так, наверное, не стоит.

– Но первые 20 минут в исполнении внушили надежду.

– В принципе всю игру ребята провели неплохо. Но в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали им эту возможность. Потому и проиграли.

– Вам не кажется, что сегодняшний матч показывает, что «Спартаку» нужно усиление и большое?

– Мы не будем гнаться за финансовыми мешками. Будем идти поэтапно, усиливаться там, где это необходимо, и насколько это возможно.

– А как тогда с этими мешками конкурировать?

– Если у них бюджет в 2-3 раза больше, конкурировать с точки зрения денег невозможно. Но на поле выходят игроки.

И игра всегда может сложиться в ту или иную сторону. Конкуренцию на поле никто не отменял. Не всегда побеждают деньги. Я в этом уверен, – заявил .

«Зенит» взял 3-й подряд Суперкубок и догнал ЦСКА. У «Спартака» 4 поражения