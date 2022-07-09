Канделаки о Суперкубке: «Матч ТВ» делает топовое мировое телевидение. Должны были показывать первый финал ЛЧ в России, но не сложилось»

оценила уровень трансляции матча между и .

«Смотрю сейчас финал Суперкубка – выступают Би-2, Розенбаум – и вижу прекрасное шоу международного уровня.

Вы знаете, я так счастлива! В этом году мы – наш, российский продакшн – должны были производить и показывать первый финал Лиги чемпионов, проходящий в России (финал Лиги чемпионов-2008 прошел в Москве. Финал ЛЧ-2022 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенес матч в Париж – прим. Sports.ru).

Не сложилось. Но то, что мы делаем сейчас – силами 47 камер, четырех комментаторов и всем нашим дружным коллективом – говорит всем, кто смотрит «Матч ТВ», что мы делаем топовое мировое телевидение.

И это у нас никто не отнимет», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа», ранее занимавшая пост генерального продюсера телеканала.