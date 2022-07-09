«Fan ID – убийца футбола». Фанаты «Зенита» устроили перформанс против Fan ID, показав баннер о досмотре на стадионе

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Fan ID контент Футбол

Фанаты «Зенита» выступили против Fan ID во время матча за OLIMPBET Суперкубок России.

На игре против «Спартака» (0:0, первый тайм) на Вираже появился баннер против паспорта болельщика, на котором изображено, как перед входом на стадион, обнесенный колючей проволокой, фанаты предъявляют Fan ID сотрудникам правоохранительных органов с дубинками. Баннер убрали спустя 4 минуты. 

Кроме того, фанаты петербуржского клуба 3 минуты скандировали «Fan ID – убийца футбола». 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак». 

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