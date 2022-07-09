«Fan ID – убийца футбола». Фанаты «Зенита» устроили перформанс против Fan ID, показав баннер о досмотре на стадионе

Фанаты выступили против Fan ID во время матча за OLIMPBET Суперкубок России.

На игре против (0:0, первый тайм) на Вираже появился баннер против паспорта болельщика, на котором изображено, как перед входом на стадион, обнесенный колючей проволокой, фанаты предъявляют Fan ID сотрудникам правоохранительных органов с дубинками. Баннер убрали спустя 4 минуты.

Кроме того, фанаты петербуржского клуба 3 минуты скандировали «Fan ID – убийца футбола».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».