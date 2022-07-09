Роналду не сообщил тен Хагу, что хочет уйти. Тренер «МЮ» узнал об этом от третьего лица

Поведение Криштиану Роналду шокировало всех в .

Как пишет The Athletic, ссылаясь на источник, близкий к «Манчестер Юнайтед», в клубе выбор момента, когда Роналду сообщил о желании уйти, назван «шокирующим».

Это произошло в субботу вечером, а в понедельник «Манчестер Юнайтед» начал предсезонную подготовку. В тот день Эрик тен Хаг объяснил остальным игрокам команды, что Роналду не прибыл на тренировку из-за семейных проблем.

Тен Хага, как и всех, эта ситуация смутила. Кроме того, новый тренер «МЮ» узнал о том, что Роналду хочет уйти, не напрямую от футболиста, а от человека со стороны. Несмотря на это, тен Хаг полагал, что Криштиану прибудет в расположение «МЮ» к началу тренировок.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба