Тухель против покупки Роналду. Тренер «Челси» опасается повторения ситуации с Сульшером (Daily Mail)

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель предпочел бы избежать покупки Криштиану Роналду.

По информации Daily Mail, немецкий тренер хочет, чтобы в линии атаки у него играли Рахим Стерлинг, Рафинья Диас и Кай Хавертц, который будет исполнять роль «ложной девятки» в стиле Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

Подписание форварда «Манчестер Юнайтед» оказало бы существенное влияние на игровой баланс.

Аналогичная ситуация уже произошла в прошлом сезоне: Оле-Гуннар Сульшер, возглавлявший тогда «МЮ», рассчитывал использовать в атаке Джейдона Санчо, Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда, однако из-за перехода Роналду из «Ювентуса» в конце летнего трансферного окна пришлось менять планы. Осенью норвежец был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Ранее сообщалось, что в трансфере 37-летнего португальца может быть заинтересован владелец «Челси» Тодд Боэли.

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