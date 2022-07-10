Тухель против покупки Роналду. Тренер «Челси» опасается повторения ситуации с Сульшером (Daily Mail)

Главный тренер «Челси» Томас Тухель предпочел бы избежать покупки .

По информации Daily Mail, немецкий тренер хочет, чтобы в линии атаки у него играли , Рафинья Диас и , который будет исполнять роль «ложной девятки» в стиле Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

Подписание форварда оказало бы существенное влияние на игровой баланс.

Аналогичная ситуация уже произошла в прошлом сезоне: Оле-Гуннар Сульшер, возглавлявший тогда «МЮ», рассчитывал использовать в атаке Джейдона Санчо, Мейсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда, однако из-за перехода Роналду из «Ювентуса» в конце летнего трансферного окна пришлось менять планы. Осенью норвежец был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Ранее сообщалось, что в трансфере 37-летнего португальца может быть заинтересован владелец Тодд Боэли.