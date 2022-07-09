«Барселона» предложит за Левандовского 50 млн евро – столько требует «Бавария»

собирается направить «Баварии» новое предложение по Роберту Левандовскому.

Как сообщалось ранее, мюнхенцы отказались от гарантированных 40 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов. Они готовы рассматривать лишь варианты от 50 млн.

По сведениям Sport1, «блауграна» собирается удовлетворить базовое требование партнеров. Она готовится предложить «Баварии» 50 млн евро.

Однако останется еще как минимум одно препятствие: чемпионы Германии пока не видят на рынке футболиста, способного заменить Левандовского.

Сам поляк продолжает рассчитывать на трансфер, но не станет обострять конфликт с руководством «Баварии» путем отказа от работы.