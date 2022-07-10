Общаться с прессой отказались все игроки «Спартака», кроме Литвинова. Руслану «не хотелось ничего говорить» после 0:4 от «Зенита»

Большая часть футболистов «Спартака» не стала общаться со СМИ после проигрыша «Зениту».
Московский клуб потерпел поражение в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.
«Журналисты ждали игроков «Спартака» в микст-зоне почти три часа. До полуночи. Лишь Литвинов произнес несколько слов. Все остальные, как передают с места, отказались от общения», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».
«Результат? Ребята постарше скажут. Мне бы не хотелось ничего говорить.
Хочется только поблагодарить болельщиков за то, что болеют за нас. Поддерживают. Сегодня стадион – половина красно-белых», – цитирует хавбека Руслана Литвинова «Спорт-Экспресс».
Селихов – пятый вратарь «Спартака», который получил 4+ от «Зенита». Добро пожаловать в клуб