Общаться с прессой отказались все игроки «Спартака», кроме Литвинова. Руслану «не хотелось ничего говорить» после 0:4 от «Зенита»

Большая часть футболистов «Спартака» не стала общаться со СМИ после проигрыша .

Московский клуб потерпел поражение в матче за OLIMPBET Суперкубок России со счетом 0:4.

«Журналисты ждали игроков в микст-зоне почти три часа. До полуночи. Лишь Литвинов произнес несколько слов. Все остальные, как передают с места, отказались от общения», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

«Результат? Ребята постарше скажут. Мне бы не хотелось ничего говорить.

Хочется только поблагодарить болельщиков за то, что болеют за нас. Поддерживают. Сегодня стадион – половина красно-белых», – цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

Селихов – пятый вратарь «Спартака», который получил 4+ от «Зенита». Добро пожаловать в клуб